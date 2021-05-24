Российские власти проигнорировали задержание гражданки РФ вместе с Романом Протасевичем в Минске
Российские власти проигнорировали снятие с рейса компании Ryanair и задержание белорусскими силовиками гражданки России Софьи Сапеги. Девушку задержали в аэропорту Минска вместе с основателем оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA
Российские власти проигнорировали снятие с рейса компании Ryanair и задержание белорусскими силовиками гражданки России Софьи Сапеги. Девушку задержали в аэропорту Минска вместе с основателем оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Напомним, что журналист обвиняется в Белоруссии в призывах к массовым беспорядкам из-за подробного освещения массовых антиправительственных протестов в республике. Из-за уголовного преследования Роман Протасевич покинул Белоруссию.
23 мая бывший главред NEXTA вылетел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, а когда самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии экипаж получил от диспетчеров сообщение о минировании лайнера и требование совершить посадку. Для сопровождения пассажирского самолета в воздух был поднят истребитель ВВС Белоруссии.
После посадки в аэропорту Минска силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софью Сапега. В ходе осмотра лайнера никаких подозрительных предметов обнаружено не было, поэтому остальные пассажиры вылетели в Вильнюс.
Действия белорусских властей вызвало международный скандал. Евросоюз обвинил режим Александра Лукашенко в захвате и угоне самолета, а европейские авиакомпании стали отказываться от полетов над территорией Беларуси.
Российские власти, напротив, поддержали соседей, но при этом проигнорировали факт задержания гражданки РФ Софьи Сапеги. Так, официальный представители МИД России Мария Захарова назвала «шокирующей» реакцию Запада на посадку самолета в Минске и напомнила о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Австрии в 2013 году. Задержание российской гражданки в Минске г-жа Захарова не прокомментировала, хотя Министерство иностранных дел обязано реагировать на такие события.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в ходе брифинга, что Кремль якобы не располагает информацией о задержании российских граждан из числа пассажиров рейса Афины – Вильнюс.
Комментировать посадку самолета компании Ryanair Песков отказался, сославшись на то, что такими вопросами должны заниматься авиационные власти.