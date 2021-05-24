Главреда издания Baza обвинили в нарушении закона о митингах из-за работы на акции 21 апреля
Главред был задержан вечером в воскресенье. В полиции на него поставили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий из-за участия в протестном митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении в отношении главного редактора издания Baza Никиты Могутина.
Главред был задержан вечером в воскресенье. В полиции на него поставили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий из-за участия в протестном митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
В своем телеграм-канале Никита Могутин написал, что полицейские показали ему видео с камер наружного наблюдения, на котором он «гуляет по Тверской улице». При этом силовики проигнорировали тот факт, что главред Baza находился на акции 21 апреля по работе. На нем был жилет с надписью «Пресса» и техника для съемки.
Никиту Могутина задержали в Москве вечером 23 мая, когда он ехал на своем автомобиле. Причем полицейские заявили журналисту, что на него якобы поступила «ориентировка»