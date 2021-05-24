Разведка США нашла косвенные доказательства лабораторного происхождения коронавируса
В неопубликованном отчете спецслужб, который цитирует The Wall Street Journal, говорится о том, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии в Китае в ноябре 2019 года тяжело заболели, и им потребовалась госпитализация
Разведка США раскрыла косвенные доказательства, которые говорят в пользу версии о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19.
В неопубликованном отчете спецслужб, который цитирует The Wall Street Journal, говорится о том, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии в Китае в ноябре 2019 года тяжело заболели, и им потребовалась госпитализация. Ученые обратились в больницу с симптомами, которые характерны как для COVID-19, так и для обычных респираторных заболеваний. Спустя месяц в Ухани произошла вспышка коронавируса.
Раскрытие информации о количестве ученых, времени заболевания и обращения в больницы произошло накануне 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященной борьбе с коронавирусом.
Напомним, что власти США настаивают на том, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение, а в распространении опасного вируса виноват Китай. В КНР обвинения в свой адрес отвергают, а комиссия ВОЗ считает, что коронавирус передался человеку от летучих мышей.