24 мая 2021, 13:54
В Северной Осетии ученица 9-го класса скончалась во время сдачи ОГЭ
Трагедия произошла во время сдачи государственного экзамена по русскому языку в школе поселка Калининский, что недалеко от Моздока. По данным факту СКР проводит доследственную проверку
Фото: sputnik-ossetia.ru
В Моздоке (Северная Осетия) во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) скончалась школьница.
Местное издание «15-й регион» сообщает, что предварительными причинами смерти ученицы 9-го класса стали проблемы с сердцем и жаркая погода.
Трагедия произошла во время сдачи государственного экзамена по русскому языку в школе поселка Калининский, что недалеко от Моздока.
По данным факту СКР проводит доследственную проверку.