Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна признали политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал», согласно международным критериям, считает экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна политическим заключённым
Правозащитный центр «Мемориал» выпустил 21 мая информационное сообщение. В сообщении говорится: «... лишение свободы было применено к Александру Шестуну по политическим мотивам, чтобы не допустить его до участия в местных выборах и одновременно провести показательный процесс над человеком, который осмелился предать гласности угрозы со стороны высших чиновников».
Следует отметить, что формальной причиной судебного преследования бывшего главы Серпуховского района Подмосковья стали экономические претензии. При этом правозащитники подчеркивают, что ключевые свидетельские показания были получены следствием под давлением. Бесчисленное необоснованные обыски, посадки в тюрьму людей из окружения Шестуна, задержания - все это было элементами давления на свидетелей. «Анализ материалов дела позволяет сделать вывод, что судебное разбирательство в отношении Шестуна не было справедливым. Отдельные доказательства его вины были получены в результате давления на свидетелей. Это является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подавляющая часть обвинений в отношении Шестуна не была доказана в суде.
Право на справедливый суд было нарушено также при рассмотрении гражданских исков, предъявленных Шестуну Генпрокуратурой», - говорится в сообщении «Мемориала», сделанном тогда, когда страна вспоминает известного русского учёного и правозащитника Андрея Сахарова.
Следует заметить, что за последнее десятилетие политзаключенным и, преследуемыми по политическим мотивам, были признаны в России всего три человека - Ходорковский, Навальный и Шестун.
Напомним, накануне Европейский суд по правам человека встал на сторону Шестуна относительно неправомерности его длительного содержания в СИЗО во время следствия. Сейчас же готовится иск о нарушении права бывшего главы района на справедливое судебное разбирательство. Его также рассмотрят в Страсбурге.