24 мая 2021, 13:35
Премьер поручил профильным министерствам определить допустимый размер платы за ЖКУ
Глава российского правительства Михаил Мишустин во время выступления перед депутатами Госдумы дал поручение профильным ведомствам заняться размером платы за жилищно-коммунальные услуги
Фото: nn.mk.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин во время выступления перед депутатами Госдумы дал поручение профильным ведомствам заняться размером платы за жилищно-коммунальные услуги.
Премьер поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минстрою и Минфину до 1 июля 2021 года установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в «совокупном доходе семьи» и с учетом экономического развития региона.
Месяц назад Минэкономразвития установило предел роста тарифов на отопление и водоснабжение. Согласно решению ведомства, рост коммунальных тарифов не должен превышать 4%.