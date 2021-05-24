В Литве возбудили уголовное дело по факту захвата белорусскими властями самолета Ryanair
Генпрокуратура Литвы возбудила дело по факту захвата и угона воздушного судна в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска
Генпрокуратура Литвы возбудила дело по факту захвата и угона воздушного судна в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска.
Самолет совершил посадку в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Среди пассажиров рейса Афины – Вильнюс был основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан по делу о призывах к массовым беспорядкам. В Евросоюзе уверены, что операция по организации вынужденной посадки самолета была проведена белорусскими властями исключительно ради задержания Протасевича.
В Литве считают, что действия «режима Лукашенко» можно охарактеризовать как захват и угон воздушного судна. В рамках расследования литовские силовики допросят членов экипажа самолета и пассажиров, сообщает ТАСС.
Некоторые европейские авиакомпании уже начали отказываться от полетов над территорией Белоруссии в связи с угрозой безопасности пассажиров и членов экипажа.