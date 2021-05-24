Прокуратура попросила суд запретить рекламу Dolce&Gabbana с целующимися девушками
Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить рекламный ролик итальянского люксового бренда Dolce&Gabbana с целующимися девушками. Ранее жалобу на этот рекламный ролик подал в надзорное ведомство депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Романов
Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить рекламный ролик итальянского люксового бренда Dolce&Gabbana с целующимися девушками. Ранее жалобу на этот рекламный ролик подал в надзорное ведомство депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.
Сам парламентарий обращение в прокуратуру с жалобой на рекламу Dolce&Gabbana объяснил беспокойством своих избирателей, которые усмотрели в ролике пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В пресс-службе городских судов сообщили «МБХ медиа», что депутат Романов направил жалобу о запрете видео «в интересах гражданина М.».
Российская прокуратура в этом ролике усмотрела отрицание традиционных семейных ценностей и пропаганду гомосексуализма, которая в нашей стране запрещена законом.
На странице бренда Dolce&Gabbana отмечается, что компания поддерживает организацию TrevorProject, которая борется с суицидами среди представителей секс-меньшинств и трангендеров.