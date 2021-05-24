Власти Турции предложили российским туристам бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус
Власти Турции предложили России возобновить авиационное сообщение с популярными курортными городами, а также отменить требование к туристам предоставлять результаты теста на коронавирусную инфекцию
Власти Турции предложили России возобновить авиационное сообщение с популярными курортными городами, а также отменить требование к туристам предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.
Глава Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил важность такого показателя, как количество новых случаев заражения COVID-19 в сутки. Если этот показатель оказывается ниже определенного значения, то обязательные ПЦР-тесты становятся необязательными, сообщает РИА Новости.
Г-н Эрсой отметил, что критерием для отмены обязательных тестов на коронавирус также является уровень вакцинации в стране отправления, а также напомнил, что Турция признает российскую вакцину «Спутник V».
Чиновник также отметил, что Турция может бесплатно проводить тестирование российских туристов на коронавирус перед их вылетом на родину. Напомним, что с апреля российские власти обязали граждан сдавать сразу два теста на COVID-19 после возвращения из-за границы. При этом Роспотребнадзор не признает результаты тестов на коронавирус, сделанные за границей. Отметим, что иностранные государства, напротив, принимают у путешественников российские ПЦР-тесты.