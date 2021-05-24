Торгово-промышленная палата предложила отказаться от госрегулирования цен в пользу целевых выплат гражданам
ТПП выступила с предложением к властям отказаться от административного регулирования цен, а вместо этого ввести меры поддержки производителей и граждан
Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила с предложением к властям отказаться от административного регулирования цен, а вместо этого ввести меры поддержки производителей и граждан. Последних можно было бы поддержать целевыми выплатами на покупку продовольствия.
Соответствующее предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.
В резолюции на имя главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина говорится о целесообразности отказа от госрегулирования цен в пользу более эффективных механизмов, которые напрямую не затрагивают производителей, поставщиков и торговцев. Таким эффективным механизмом ТПП считает поддержку производителей, компенсирующую их растущие издержки, и программу адресной помощи нуждающимся гражданам.
Члены ТПП считают, что временная эффективность такой меры как заморозка цен нивелируется негативными последствиями для производства и благосостояния населения.
Попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров, говорится в резолюции.