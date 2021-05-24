Компания Google обжаловала требование Роскомнадзора по удалению «противоправного» контента
Компания Google обжаловала в суде требование Роскомнадзора об удалении 12 ссылок на противоправный, по мнению ведомства, контент. Иск направлен в Арбитражный суд Москвы
Компания Google обжаловала в суде требование Роскомнадзора об удалении 12 ссылок на противоправный, по мнению ведомства, контент. Иск направлен в Арбитражный суд Москвы.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить ссылки на видеоролики в Youtube, в которых содержатся призывы к участию в январских акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает «КоммерсантЪ».
Юристы отмечают, что с одной стороны международное законодательство позволяет оспаривать решения российских властей в иных юрисдикциях, однако принятые летом 2020 года поправки к Конституции разрешают российским властям не исполнять решения европейских и международных судебных органов.
Для Google же неисполнение требований Роскомнадзора влечет крупные штрафы в размере доодной десятой совокупного размера выручки за год.