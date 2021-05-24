В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за подделку автомобильных номеров
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести уголовное наказание за использование автомобилистами поддельных государственных регистрационных номеров
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести уголовное наказание за использование автомобилистами поддельных государственных регистрационных номеров.
Депутат предлагает ввести новую меру ответственности для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения на автомобилях с подложными госномерами, и не платят штрафы. Ярослав Нилов считает, что таких автомобилистов необходимо наказывать обязательными работами или лишением свободы.
Парламентарий в беседе с «Известиями» отметил, что сейчас в российском законодательстве отсутствует серьезное наказание за данный вид правонарушений.
Напомним, что в начале апреля текущего года блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) на автомобиле с подложными номерами спровоцировал ДТП с участием пяти машин. В ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль блогера с начала года 566 раз нарушил ПДД, но не был привлечен к ответственности, так как официально машина была снята с регистрационного учета.