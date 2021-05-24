24 мая 2021, 08:02
В Италии число погибших в результате происшествия на канатной дороге выросло до 14 человек
В ночь на понедельник в больнице скончался один из тяжело пострадавших детей, сообщили в Национальной службе спасения в Альпах. Ранее СМИ написали, что после падения кабинки двое детей были доставлены в больницу с серьезными травмами
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Число погибших в результате падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии выросло до 14 человек.
В ночь на понедельник в больнице скончался один из тяжело пострадавших детей, сообщили в Национальной службе спасения в Альпах. Ранее СМИ написали, что после падения кабинки двое детей были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Трагедия на канатной дороге, которая соединяет город Стреза на озере Лаго Маджоре и гору Монтероне, произошла в минувшее воскресенье. В результате обрыва троса кабинка с людьми сорвалась с большой высоты за 100 метров до конечной станции.
Эта канатная дорога была реконструирована в 2016 году и недавно открылась после смягчения антиковидных ограничений.