В США зафиксировали несколько случаев миокардита среди подростков после вакцинации от COVID-19
Американские медики зафиксировали несколько случаев воспаления сердечной мышцы (миокардит) у подростков и молодых людей после вакцинации от коронавирусной инфекции
Американские медики зафиксировали несколько случаев воспаления сердечной мышцы (миокардит) у подростков и молодых людей после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Издание The New York Times со ссылкой на Центры по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) сообщает, что сразу несколько случаев миокардита было зарегистрировано через четыре дня после введения второго компонента вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.
Сейчас все эти случаи изучаются специалистами, а пока медикам рекомендовали проявлять бдительность в случае возникновения необычных сердечных симптомов у представителей молодежи.
Одновременно с этим медики отмечают, что миокардит является редким побочным эффектом, который может считаться незначительным по сравнению с потенциальными рисками коронавируса для человека.
Напомним, что ранее специалисты заявили о связи вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозе, который выявили у десятков пациентов после прививки. Некоторые страны Европы приостановили или отказались от использования этого препарата для вакцинации населения от COVID-19.