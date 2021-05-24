В Пермском крае после нападения ученика на педагога школам рекомендовали перейти на дистант
Министерство образования Пермского края рекомендовало школам региона вернуться к дистанционному обучению после нападения ученика на педагога в Березниках
Министерство образования Пермского края рекомендовало школам региона вернуться к дистанционному обучению после нападения ученика на педагога в Березниках.
Согласно рекомендации ведомства, текущий учебный год пермские школы должны закончить «в очно-дистанционном режиме».
Очные занятия разрешены только «для малых групп и в случае крайней необходимости», сообщают «Открытые медиа».
Государственные экзамены в школах будут проводиться в очном формате, но при усилении проходного режима.
Перевод учащихся на дистант связан с недавним инцидентом в лицее №1 города Березники, где 16-летний ученик с ножом напал на педагога. Преподавателя госпитализировали в тяжелом состоянии.
Подростка отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.