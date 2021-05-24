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24 мая 2021, 01:40

Винодельня Alma Valley, которую связывали с главой ВТБ, понесла убытки на 2,4 млрд рублей

Крымская винодельня Alma Valley, которая по данным российских СМИ может быть связана с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, с момента своего создания принесла убыток в размере 2,4 млрд рублей

Винодельня Alma Valley, которую связывали с главой ВТБ, понесла убытки на 2,4 млрд рублей
Фото: vinofan.ru

Крымская винодельня Alma Valley, которая по данным российских СМИ может быть связана с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, с момента своего создания принесла убыток в размере 2,4 млрд рублей.

Юридическим лицом винодельни Alma Valley является ООО «Инвест плюс», которое было зарегистрировано в 2014 году.  С самого своего основания эта фирма приносит владельцам только убытки. В первые два года работы винодельня принесла убытки в размере 425 млн и 933 млн рублей. В 2016 году фирма почти вышла в ноль, но в последующие годы снова приносила убытки. Убыток за 2020 год составил около 178 млн рублей.

Одновременно с этим у винодельни Alma Valley каждый год растет выручка. В прошлом году она составила 464 млн рублей. Однако валовой убыток (выручка минус себестоимость производства) за 2019 и 2020 годы составил 50 млн и 23 млн рублей соответственно.

Винодельня Alma Valley также получает поддержку от государства в виде . В 2019 года госпомощь от Минсельхоза республики Крым составила 63,8 млн рублей. В 2015 году винодельня получила подряд от предприятия по поставкам продукции Управделами президента России.

В 2015 году РБК сообщало, что Alma Valley является личным проектом главы банка ВТБ Андрея Костина. По данным издания, «Инвест плюс» принадлежит фирме «Ист инвестментс», которая владеет фирмой «Фориан», а ей г-н Костин напрямую владел с 2015 по 2017 гг.

В прошлом году издание Baza писало, что винодельня Alma Valley присвоила себе землю площадью 0,8 га в Крыму, которая находится в собственности республики. Управляющей компании за нарушение Земельного кодекса был назначен штраф в размере 105 тысяч рублей.

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