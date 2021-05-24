Власти Москвы потратят 43 млн рублей на пиар Департамента строительства
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, победитель аукциона должен организовать размещение материалов о деятельности департамента строительства в печатной прессе, в онлайн-СМИ и соцсетях
Фото: ru.esosedi.org
Мэрия Москвы потратит 43,2 млн рублей на освещение в СМИ и соцсетях деятельности Департамента строительства столицы.
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, победитель аукциона должен организовать размещение материалов о деятельности департамента строительства в печатной прессе, в онлайн-СМИ и соцсетях. Публиковать материалы о деятельности ведомства необходимо в «Российской газете», «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», «Газете.ру», «РБК», «Ведомостях» и информагентстве ТАСС, сообщает «МБХ медиа».
Подрядчик должен публиковать в СМИ и соцсетях интервью и комментарии об итогах и планах работы департамента строительства Москвы, строительстве новых станций метрополитена и реализации программы реновации.