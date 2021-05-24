24 мая 2021, 00:04
В Италии в результате падения кабинки на канатной дороге погибли 12 человек
В Италии в результате падения кабинки на канатной дороге, которая соединяет городок Стрезу на озере Лаго Маджоре и гору Монтероне, погибли 12 человек. Как минимум три человека пострадали
Фото: Дождь
В Италии в результате падения кабинки на канатной дороге, которая соединяет городок Стрезу на озере Лаго Маджоре и гору Монтероне, погибли 12 человек. Как минимум три человека пострадали.
Итальянский телеканал РАИ24 сообщает, что среди пострадавших есть двое детей. Раненые были доставлены в больницу Турина.
На канатной дороге оборвался трос. Кабинка с людьми сорвалась за сто метров до прибытия на конечную станцию.
Местные СМИ отмечают, что канатная дорога только недавно возобновила свою работу после карантина по коронавирусу.