Бизнесмен Дмитрий Алексеев рассказал о слежке после его встречи с соратником Алексея Навального
Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев рассказал о слежке, которую приставили за ним после его встречи с оппозиционным депутатом из Новосибирска Сергеем Бойко
Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев рассказал о слежке, которую приставили за ним после его встречи с оппозиционным депутатом из Новосибирска Сергеем Бойко. Последний является соратником арестованного политика Алексея Навального.
Бизнесмен рассказал, что демонстрировал Сергею Бойко Фестиваль мидий, а после встречи его «вели» два оперативника, чтобы узнать, с кем встречается во Владивостоке оппозиционный депутат.
«Мне конечно обидно, что сотрудники центра «Э» не знают меня в лицо. Давайте, я приду к вам и выступлю с какой-то лекцией, чтобы меня потом было легче опознать «на задании»», - заявил Дмитрий Алексеев, слова которого приводит Znak.com.
Предприниматель также пожурил сотрудников правоохранительных органов за «топорную» работу.
«Ну и, уважаемые сотрудники, блин, ну можно же не так топорно работать? Т. е. думаете, это совсем не палево, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь?» — написал бизнесмен в соцсети Facebook.