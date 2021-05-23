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Общество
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23 мая 2021, 13:46

В России с начала пандемии коронавирусом заразились более 5 млн человек

В России число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5 млн человек. По состоянию на 23 мая 2021 года, в стране официально зарегистрировано 5 001 505 случаев заражения

В России с начала пандемии коронавирусом заразились более 5 млн человек
Фото: РИА Новости

В России число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5 млн человек. По состоянию на 23 мая 2021 года, в стране официально зарегистрировано 5 001 505 случаев заражения.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, коронавирус стал причиной смерти 118 482 человек.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 951 новый случай заражения коронавирусом. 357 ковидных пациентов скончались в результате вызванных вирусом осложнений.

Больше всего заражений выявлено в Москве - 2 924 случаев, в Санкт-Петербурге - 842  и в Московской области - 769.

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