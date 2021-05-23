23 мая 2021, 13:46
В России с начала пандемии коронавирусом заразились более 5 млн человек
В России число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5 млн человек. По состоянию на 23 мая 2021 года, в стране официально зарегистрировано 5 001 505 случаев заражения
Фото: РИА Новости
В России число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5 млн человек. По состоянию на 23 мая 2021 года, в стране официально зарегистрировано 5 001 505 случаев заражения.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, коронавирус стал причиной смерти 118 482 человек.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 951 новый случай заражения коронавирусом. 357 ковидных пациентов скончались в результате вызванных вирусом осложнений.
Больше всего заражений выявлено в Москве - 2 924 случаев, в Санкт-Петербурге - 842 и в Московской области - 769.