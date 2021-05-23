23 мая 2021, 13:13
Российские власти готовят для старшеклассников учебник по налогам и сборам
Федеральная налоговая служба (ФНС) России анонсировала выпуск учебников для учащихся старших классов, в котором им подробно расскажут о налогах и сборах в стране, а также об ответственности за их неуплату
Фото: valiullin.livejournal.com
Федеральная налоговая служба (ФНС) России анонсировала выпуск учебников для учащихся старших классов, в котором им подробно расскажут о налогах и сборах в стране, а также об ответственности за их неуплату.
Глава ведомства Даниил Егоров сообщил агентству ТАСС, что учебник подготовят специально для учеников 10-11 классов общеобразовательных школ.
По словам Егорова, авторы учебника в доступной форме расскажут старшеклассникам о существующих в России налогах, системе налогообложения и налоговом законодательстве.
Войдет ли «налоговая» дисциплина в обязательную школьную программу, не сообщается. Отметим, что сейчас школьникам рассказывают о налогах и сборах в рамках курса обществознания.