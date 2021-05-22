22 мая 2021, 15:23
Минобороны потратит 56,7 млн рублей на покупку автомобилей бизнес-класса
Минобороны России выделило 56,7 млн рублей на покупку автомобилей бизнес-класса. Тендер проходит в закрытом режиме, поэтому на портале госзакупок не раскрывается количество закупаемых автомобилей, их марки и стоимость
Фото: newvz.ru
Минобороны России выделило 56,7 млн рублей на покупку автомобилей бизнес-класса.
Тендер проходит в закрытом режиме, поэтому на портале госзакупок не раскрывается количество закупаемых автомобилей, их марки и стоимость.
В тендерной документации указывается, что все машины должны быть переднеприводными. Также автомобили должны быть российского производства, сообщает "МБХ медиа".
Машины закупаются для обеспечения служебной деятельности оборонного ведомства.