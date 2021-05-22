В ВОЗ заявили о занижении в 2-3 раза официальной статистики смертности от COVID-19
В отчете ВОЗ говорится, что нижняя граница избыточной смертности из-за коронавируса COVID-19 за 2020 год составляет 3 миллиона смертей, что на 1,2 миллиона больше, чем в официальной статистике стран, которую они предоставляют организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о занижении официальных данных о количестве смертей от коронавирусной инфекции в мире. Помощница гендиректора организации по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила, что реальное число умерших может быть в два-три раза больше.
В отчете ВОЗ говорится, что нижняя граница избыточной смертности из-за коронавируса COVID-19 за 2020 год составляет 3 миллиона смертей, что на 1,2 миллиона больше, чем в официальной статистике стран, которую они предоставляют организации. Самира Асма считает, что в реальности от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось в два-три раза больше людей.
Например, в странах Африки официально регистрируют только 10% летальных случаев среди ковидных пациентов. Проблемы с подсчетом смертей ВОЗ фиксирует также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании. При этом в европейских странах регистрируется 98% смертей от COVID-19.