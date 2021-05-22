СКР сообщил о хищении 4,8 млрд рублей при строительстве спецобъектов Минобороны
Правоохранительные органы выявили крупное хищение бюджетных средств при строительстве восьми специальных объектов Министерства обороны России. Сумма похищенного составила 4,8 млрд рублей
Правоохранительные органы выявили крупное хищение бюджетных средств при строительстве восьми специальных объектов Министерства обороны России. Согласно предварительному подсчету, сумма похищенного составила 4,8 млрд рублей.
В 2020 году Следственный комитет начал проверку деятельности АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон». Последнее акционерное общество принадлежит Минобороны РФ.
Сотрудники СКР и ФСБ установили, что подрядчик, который занимался строительством объектов спецназначения для оборонного ведомства, оказался замешан в махинациях как минимум с четырьмя объектами. Некоторые объекты компания не достроила, а остальные сдала с нарушениями. Подрядчик при этом завысил стоимость работ и стройматериалов, сообщает «КоммерсантЪ».
По этим эпизодам следователи оценили сумму ущерба в 2,89 млрд рублей. Фигурантом дела стал бывший генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Эту фирму ГУОВ учредило для выполнения части строительных работ в рамках госконтрактов с Минобороны.
Весной текущего года следователи выявили еще четыре проблемных объекта, при строительстве которых было похищено 1,94 млрд рублей. В список фигурантов дела о мошенничестве следователи включили бывшего руководителя строительного управления ГУОВ.
Оба фигуранта дела согласились сотрудничать со следствием и дали показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко. По словам обвиняемых, именно он руководил всеми мошенническими операциями.