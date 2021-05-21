Число погибших на очистных сооружениях в Таганроге выросло до 10 человек
В Таганроге число погибших в результате отравления метанолом во время работ на очистительных сооружениях выросло до 10 человек. Еще пять человек находятся в больнице. Мэр города Андрей Лисицкий также подтвердил данную информацию
В Таганроге число погибших в результате отравления метанолом во время работ на очистительных сооружениях выросло до 10 человек. Еще пять человек находятся в больнице.
«Подняты на поверхность без признаков жизни десять человек, еще одного ищут», - сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах города.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий также подтвердил данные о 10 погибших на очистных сооружениях.
По предварительным данным, рабочие отравились в результате выброса метана. Власти Ростовской области объявили 22 мая днем траура по погибшим.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата СКР.