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22 мая 2021, 00:11

Бизнес пожаловался на невыплату выигранных грантов на развитие внутреннего туризма

Представители туристического бизнеса пожаловались на невыплату грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Победителей Ростуризм выбрал еще в ноябре, однако деньги они так и не получили

Бизнес пожаловался на невыплату выигранных грантов на развитие внутреннего туризма
Фото: rupolitika.com

Представители туристического бизнеса пожаловались на невыплату грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Победителей Ростуризм выбрал еще в ноябре, однако деньги они так и не получили. В ведомстве задержку выплат грантов объяснили техническими сложностями и отсутствием опыта в проведении таких конкурсов.

В ноябре 2020 года 474 компании и индивидуальных предпринимателя выиграли 1,2 млрд рублей в виде грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер одного гранта составил 3 млн рублей. По условиям конкурса компании должны были вложить 30% собственных средств в проект, а реализовать его нужно было в течение 6 месяцев.

Сейчас выяснилось, что победители конкурса так и не получили обещанных денег на развитие туризма. Некоторые предприниматели перед участием в конкурсе взяли кредиты, а теперь им приходится обслуживать долг и нести операционные расходы, сообщает «КоммерсантЪ».

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила РБК, что ведомство держит ситуацию с грантами на контроле, а невыплату денег она объяснила техническими вопросами.

«Все победители получат возможность использовать средства грантов до конца мая. Мера реализовывается в туризме впервые, поэтому возникли технические вопросы, которые повлияли на сроки ее реализации», - заявила чиновница.

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