Сергей Собянин заявил, что россиян прививают от COVID-19 бесплатно, а европейцы платят за вакцину 2 тысячи евро
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил недовольство тем, что российские граждане не хотят прививаться от коронавируса. По словам чиновника, процент вакцинированных жителей Москвы на сегодняшний день меньше, чем в любом другом городе Европы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил недовольство тем, что российские граждане не хотят прививаться от коронавируса. По словам чиновника, процент вакцинированных жителей Москвы на сегодняшний день меньше, чем в любом другом городе Европы.
«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, при чем по некоторым в разы… Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», - заявил столичный мэр.
Сергей Собянин считает, что россияне халатно относятся к вакцинации от коронавируса из-за того, что прививку делают бесплатно. Чиновник также заявил, что в Европе вакцинация проводится на платной основе, а ее стоимость составляет 1,5-2 тысячи евро.
«Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых парках прививаем, сейчас в парках прививаем, сейчас еще 1 тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились — но никого нет», - возмутился мэр Москвы.
Стоит отметить, что слова Сергея Собянина о платных прививках от коронавируса в Европе не соответствуют действительности. Вакцинация населения в Евросоюзе проводится бесплатно. Вакцина у производителей, в том числе закупается за счет средств резервного фонда.