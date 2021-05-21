Правительство решило отучить россиян от привычки отдыхать за границей
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что каждый год российские туристы вывозят за рубеж только по путевкам 35 млрд долларов. «Наша головная боль сейчас и задача сделать так, чтобы туристам было интереснее в нашей стране путешествовать», - заявил чиновник
Российские власти, похоже, всерьез обеспокоились тратами граждан во время отдыха за границей и ищут способы оставить эти деньги в стране.
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что каждый год российские туристы вывозят за рубеж только по путевкам 35 млрд долларов. «Наша головная боль сейчас и задача сделать так, чтобы туристам было интереснее в нашей стране путешествовать и оставлять эти деньги здесь», - заявил чиновник, слова которого приводит Znak.com.
Дмитрий Чернышенко посетовал, что россияне ездят отдыхать за границу из-за пропаганды, на которую поддались «20 лет назад ваши мамы и папы».
Одновременно с этим чиновник признал, что инфраструктура отечественных курортов не дотягивает до уровня популярных заграничных курортов.
Сами россияне объясняют свой выбор в пользу заграничных курортов их развитостью за адекватный ценник. В России же отдых выходит намного дороже, особенно в условиях пандемии коронавируса и закрытых границ.