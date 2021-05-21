Полицейские за месяц после акции 21 апреля составили протоколы в отношении 289 человек
Сотрудники правоохранительных органов за месяц после протестной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля, составили протоколы о нарушении порядка проведения митингов в отношении 289 человек
Сотрудники правоохранительных органов за месяц после протестной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля, составили протоколы о нарушении порядка проведения митингов в отношении 289 человек. В большинстве случае силовики объяснили претензии к гражданам тем, что их якобы вычислили по камерам видеонаблюдения.
Медиакоординатор «ОВД-Инфо» Константин Фомин рассказал «Открытым медиа», что 29 человек были арестованы за нарушение порядка проведения митингов на сроки до 30 суток, 25 человек оштрафовали и еще четверым суды назначили обязательные работы. Решения по остальным пока не вынесены.
Юристы отмечают, что сотрудники правоохранительных органов могут составлять протоколы в течение года со дня проведения несогласованной акции.