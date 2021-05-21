Три российских губернатора предложили Илону Маску площадку под первый в РФ завод Tesla
Глава Калужской области первым из губернаторов заявил, что область «полностью готова» к открытию завода Tesla. Следом глава Удмуртии заявил, что завод по производству автомобилей Tesla должен появиться в республике
Три российских губернатора обратились к американскому миллиардеру Илону Маску с предложением разместить в их регионах первый автомобильный завод Tesla в России. Ранее г-н Маск во время выступления на форуме «Новое знание» рассказал о планах открыть производство своих электрокаров в РФ.
Глава Калужской области Владислав Шапша первым из губернаторов заявил, что область «полностью готова» к открытию завода Tesla.
Следом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что завод по производству автомобилей Tesla должен появиться в республике, так как у них есть 400 тысяч гектар свободных промышленных площадей. Г-н Бречалов также напомнил, что у региона есть большой опыт автомобильного производства. Так, в Удмуртии производились «Москвич» и «Иж», а сейчас выпускается «Лада Веста», сообщают «Открытые медиа».
На первый в России завод Tesla также претендует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье чиновник назвал «лучшим местом» для Tesla и напомнил, что здесь уже производятся автомобили Mercedes.
На сегодняшний день у Tesla есть несколько заводов в США, производство в Шанхае и крупноузловая сборка машин в Нидерландах.