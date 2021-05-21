Алишер Усманов занял шестое место с рейтинге самых богатых жителей Великобритании
В ежегодный рейтинг 250 самых богатых жителей Великобритании вошли 15 уроженцев СССР. В этом списке среди прочих оказались российские олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович
В ежегодный рейтинг 250 самых богатых жителей Великобритании вошли 15 уроженцев СССР. В этом списке среди прочих оказались российские олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Основатель USM Алишер Усманов среди россиян показал самый высокий результат и занял шестое место в рейтинге с состоянием в размере 18,4 млрд долларов. Роман Абрамович оказался на восьмом месте с состоянием 15,4 млрд долларов.
Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман расположился в рейтинга самых богатых британцев на 11 месте (15,4 млрд долларов), а другой совладелец «Альфа-банка» Герман Хан – на 20м- месте (10 млрд долларов). Третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (7,7 млрд долларов), сообщает The Sunday Times.
Среди россиян дебютантами этого рейтинга стали основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды (32-е место).
В рейтинг богатейших людей Великобритании также попали заместитель министра связи России Денис Свердлов (он основал стартап Arrival), создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.