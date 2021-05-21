Химкинский суд оштрафовал муниципального депутата за сбор подписей в защиту парка «Дубки»
В суде сотрудники мэрии Химок заявили, что ехали на машине и увидели пикет с участием Антонины Стеценко. Однако ни один из чиновников не смог опознать плакат, который мундеп держала в руках
Химкинский горсуд оштрафовал на 15 тысяч рублей муниципального депутата Антонину Стеценко за сбор подписей в защиту парка «Дубки».
Юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова рассказала «МБХ медиа», что мундепа привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных акций.
По словам Борисовой, на Стеценко поступил донос, в котором говорилось, что 28 февраля во время сбора подписей в защиту парка она проводила одиночный пикет и тем самым нарушила постановление губернатора Московской области о запрете на проведение публичных мероприятий.
В суде сотрудники мэрии Химок заявили, что ехали на машине и увидели пикет с участием Антонины Стеценко. Однако ни один из чиновников не смог опознать плакат, который мундеп держала в руках.
Свидетели защиты сообщили, что Антонина Стеценко на сборе подписей держала плакат со схемой Парка Дубки, на которой были обозначены участки под застройку.