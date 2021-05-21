21 мая 2021, 13:45
В Ростовской области во время работ на очистных сооружениях погибли семь человек
Telegram-канал «112» сообщает, что погибли пять человек, а двое были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. С ними работают токсикологи. По предварительным данным, рабочие отравились метаном
Фото: privet-rostov.ru
В Ростовской области во время проведения работ на очистных сооружениях погибли семеро рабочих.
Трагический инцидент произошел в поселке Дмитриадовка утром 21 мая. В работах на очистных сооружениях были задействованы 8 человек, сообщает «Интерфакс».
Telegram-канал «112» сообщает, что погибли пять человек, а двое были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. С ними работают токсикологи. По предварительным данным, рабочие отравились метаном.
Прокуратура Ростовской области начала доследственную проверку по факту происшествия на очистных сооружениях.