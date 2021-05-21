В Югорске неизвестный напал на местного журналиста Антона Пантина
В Югорске (Ханты-Мансийский АО) утром 21 мая неизвестный напал на местного журналиста и активиста Антона Пантина. Журналисту потребовалась госпитализации. Сейчас он находится в отделении травматологии
В Югорске (Ханты-Мансийский АО) утром 21 мая неизвестный напал на местного журналиста и активиста Антона Пантина. Журналисту потребовалась госпитализации. Сейчас он находится в отделении травматологии.
Антон Пантин сообщил порталу Znak.com, что нападению он подвергся около 8 часов утра недалеко от своего дома. К нему подбежал неизвестный мужчина в медицинской маске и нанес несколько ударов по голове. «Вся голова в гематомах. На губу наложи пять швов», - рассказал Пантин.
Журналист подозревает в нападении «с десяток интересантов». «Желающих много, в том числе из серьезных структур. Это, безусловно, из-за моей политической деятельности. Предстоят выборы в Югорскую думу, думу ХМАО. По Олегу Сазонову (депутат думы ХМАО от «Единой России») активно публикую информацию на своей странице. Угрозы определенные были», - рассказал Антон Пантин.
В 2020 году Антона Пантина избил депутат городской думы Югорска от «Единой России» Владимир Бендус. Из-за нападения на журналиста депутата выгнали из партии власти.