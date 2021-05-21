21 мая 2021, 13:00
Ростуризм предоставит туристам возможность жаловаться на завышение цен на курортах
Глава Ростуризма анонсировала запуск новой онлайн-формы для подачи жалоб на завышенную стоимость в гостиницах. Ранее многие российские туристы неоднократно жаловались, что из-за закрытых границ и отсутствия альтернативы отечественные курорты «задирают ценник»
Фото: Яндекс.Дзен
Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск новой онлайн-формы для подачи жалоб на завышенную стоимость в гостиницах. Ранее многие российские туристы неоднократно жаловались, что из-за закрытых границ и отсутствия альтернативы отечественные курорты «задирают ценник».
Зарина Догузова сообщила, что «в целом» туристический сектор ответственно подготовился к предстоящему летнему сезону, но некоторые объекты размещения завысили цены на проживание.
В этой связи ведомство решило дать возможность туристам жаловаться на отели, которые необоснованно завышают стоимость проживания. Подать жалобу можно будет на сайте туризмконтроль.рф.