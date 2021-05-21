21 мая 2021, 12:48
В «Шереметьево» из-за сбоя в работе системы регистрации задерживается вылет рейсов «Аэрофлота»
В московском аэропорту «Шереметьево» с утра 21 мая задерживается вылет многих рейсов компании «Аэрофлот». Задержка вылетов в среднем составляет один час. В аэропорту объяснили задержку вылетов техническим сбоем в системе регистрации пассажиров на рейсы
Фото: turproezdka.ru
В московском аэропорту «Шереметьево» с утра 21 мая задерживается вылет многих рейсов компании «Аэрофлот». Задержка вылетов в среднем составляет один час.
В аэропорту объяснили задержку вылетов техническим сбоем в системе регистрации пассажиров на рейсы.
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Интерфаксу», что произошел «глобальный технический сбой на стороне поставщика IT-услуг».
Авиакомпания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и рекомендовала следить за онлайн-табло аэропорта.