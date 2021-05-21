В Березниках 17-летний школьник напал с ножом на учителя физики
Утром 21 мая учащийся 10-го класса лицея №1 напал с ножом на учителя физики. Педагог получила множественные ранения в шею и область груди. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести
В Березниках Пермского края 17-летний школьник напал с ножом на педагога. Подросток задержан, против него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Утром 21 мая учащийся 10-го класса лицея №1 напал с ножом на учителя физики. Педагог получила множественные ранения в шею и область груди. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учительницу на вертолете транспортируют в пермскую больницу.
В Минсоцразвития региона сообщили, что семья школьника официально считалась благополучной и на учете не состояла.
Telegram-канал Mash в свою очередь сообщает, что школьник спланировал нападение на учителя заранее. Перед этим он отправил другу голосовое сообщение, в котором рассказал о желании «кого-то убить».
Поводом для покушения на педагога стало желание подростка отомстить за плохие оценки.