Индийским туристам предложили туры в Россию с вакцинацией от коронавируса
Индийским туристам предлагают провести отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, а заодно сделать прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов
Туристические фирмы из Индии, в которой сложилась катастрофическая ситуация по коронавирусу, предлагают местным жителям вакционные туры в Россию.
Индийским туристам предлагают провести отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, а заодно сделать прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов.
Портал Tourdom.ru сообщает, что сейчас индийские туркомпании активно работают над разработкой вакцинных туров совместно с российскими властями. Предполагается, что стоимость путевки на одного человека составит от 2,2 до 2,4 лакха (примерно 220-240 тысяч рублей), включая перелет, проживание и экскурсии. В России туристы проведут 20 дней, чтобы успеть получить оба компонента вакцины.
Сотрудники турфирм говорят, что уже на стадии запуска программы спрос на вакционные туры в Россию очень высокий.
Отметим, что в Индии ситуация с распространением коронавируса оценивается как катастрофическая. Сейчас в стране ежедневно фиксируется по 260 тысяч новых случае заражения. Пик распространения инфекции пришелся на конец апреля, когда в сутки выявляли по 350 тысяч новых заразившихся.
Причиной резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии стало стремительное распространение трижды мутировавшего «индийского» штамма коронавируса.