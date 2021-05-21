Меню
В мире
Формула обмана мэра Собянина
21 мая 2021, 11:58

Индийским туристам предложили туры в Россию с вакцинацией от коронавируса

Индийским туристам предлагают провести отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, а заодно сделать прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов

Индийским туристам предложили туры в Россию с вакцинацией от коронавируса
Фото: evo-rus.com

Туристические фирмы из Индии, в которой сложилась катастрофическая ситуация по коронавирусу, предлагают местным жителям вакционные туры в Россию.

Индийским туристам предлагают провести отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, а заодно сделать прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов.

Портал Tourdom.ru сообщает, что сейчас индийские туркомпании активно работают над разработкой вакцинных туров совместно с российскими властями. Предполагается, что стоимость путевки на одного человека составит от 2,2 до 2,4 лакха (примерно 220-240 тысяч рублей), включая перелет, проживание и экскурсии. В России туристы проведут 20 дней, чтобы успеть получить оба компонента вакцины.

Сотрудники турфирм говорят, что уже на стадии запуска программы спрос на вакционные туры в Россию очень высокий.

Отметим, что в Индии ситуация с распространением коронавируса оценивается как катастрофическая. Сейчас в стране ежедневно фиксируется по 260 тысяч новых случае заражения. Пик распространения инфекции пришелся на конец апреля, когда в сутки выявляли по 350 тысяч новых заразившихся.

Причиной резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии стало стремительное распространение трижды мутировавшего «индийского» штамма коронавируса.

Материалы по теме
Вирусолог связал низкие темпы вакцинации в России с пропагандой антипрививочников
В Москве упали темпы вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
Сейчас на главной
Жалуйтесь на здоровье
внутренний туризм
Жалуйтесь на здоровье
Глава Ростуризма анонсировала запуск новой онлайн-формы для подачи жалоб на завышенную стоимость в гостиницах. Ранее многие российские туристы неоднократно жаловались, что из-за закрытых границ и отсутствия альтернативы отечественные курорты «задирают ценник»
Израиль и движение «Хамас» договорились о прекращении огня с 21 мая
Израиль
Израиль и движение «Хамас» договорились о прекращении огня с 21 мая
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая из-за решения израильского суда выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах
Общество
Вирусолог связал низкие темпы вакцинации в России с пропагандой антипрививочников
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации «оставляют желать лучшего» в том числе из-за людей, которые выступают против прививок
МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники
недружественные страны
МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники
Михаил Богданов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые иностранные государства «игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов»
Американские ученые выявили два потенциально опасных вида коронавируса
коронавирус
Американские ученые выявили два потенциально опасных вида коронавируса
Группа ученых из государственного университета Огайо, сообщила, что сейчас науке известны семь видов коронавирусной инфекции. Новый вид же вид, мог быть причиной вспышки пневмонии в Малайзии в 2017-2018 годах среди детей
Правительство утвердило программу кешбэка на путевки в детские лагеря
отдых в россии
Правительство утвердило программу кешбэка на путевки в детские лагеря
Согласно постановлению Михаила Мишустина, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки можно с 25 мая по 15 сентября. Деньги будут автоматически зачисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней
Власти Египта возьмут на себя оплату лечения туристов в случае их заражения коронавирусом
туризм
Власти Египта возьмут на себя оплату лечения туристов в случае их заражения коронавирусом
Согласно новому своду правил по восстановлению туристической отрасли Египта, все путешественники по приезду должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Деньги Кремля, помощь Бутиной и донос на «Медузу»
Персона
Деньги Кремля, помощь Бутиной и донос на «Медузу»
Утром 20 мая стало известно о том, что донос на издание «Медуза», которую российские власти признали иностранным агентом, написал Александр Ионов. «МБХ медиа» изучило его биографию и рассказывает, как он проделал путь от уличного активиста до вице-президента Международного комитета защиты прав человека
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
карантин
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
Министерство иностранных дел РФ изменило правила пересечения государственной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
Диего Марадона
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
По версии генпрокуратуры города Сан-Исидро, бригада медиков, которая работала с Диего Марадоной, действовала «неадекватно» и оставила состояние здоровья пациента «на волю случая»
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
ПДД
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
Министерство юстиции предложило автоматически списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения правил дорожного движения дорожными камерами
Общество
Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
туризм
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
Российские туристические компании подготовили петицию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьер Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с требованием открыть популярные туристические направления
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
вакцина от коронавируса
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
В Москве в последний месяц значительно снизились темпы вакцинации. При таких темпах прививочной кампании на формирование коллективного иммунитета понадобятся годы
Властям - экономия, заключенным – социализация
ФСИН
Властям - экономия, заключенным – социализация
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
деньги
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
Зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что обновленная «сторублевка» будет отличаться от старого образца новым оттенком, крупными контрастными цифрами и рельефными метками
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
иван павлов
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
В поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования, выступили пять международных адвокатских ассоциаций
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
визы
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
На странице посольства в Facebook сообщается, что с июня российские туристы начнут получать шенгенские визы, однако поехать в Германии они смогут только после отмены антикоронавирусных ограничений