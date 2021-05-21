Израиль и движение «Хамас» договорились о прекращении огня с 21 мая
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая из-за решения израильского суда выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах
Власти Израиля и руководство палестинского движения «Хамас» договорились о прекращении огня. Перемирие начинает действовать с 21 мая.
Издание The Times of Israel сообщает, что накануне министерская комиссия по вопросам безопасности Израиля единогласно проголосовала за прекращение ударов по сектору Газа.
Представитель «Хамас» в беседе с Reuters подтвердил информацию о введении режима прекращения огня.
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая из-за решения израильского суда выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.
Боевики «Хамас» ежедневно выпускали в сторону Израиля сотни ракет, а израильская армия провела несколько авиаударов и наземную операцию в секторе Газа. Согласно последним данным, в результате военных действий в секторе Газа погибли 232 человека, а в Израиле – 12 человек.