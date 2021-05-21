В лесу Татарстана нашли четыре мешка с драгоценностями, похищенными еще во время ЧМ-2018
Полиция Татарстана обнаружила в лесу четыре мешка с ювелирными изделиями общей стоимостью 160 млн рублей, которые были похищены в Казани еще во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Полиция Татарстана обнаружила в лесу четыре мешка с ювелирными изделиями общей стоимостью 160 млн рублей, которые были похищены в Казани еще во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
Издание «Бизнес Online» со ссылкой на ГУ МВД по Татарстану сообщает, что эти драгоценности были украдены в июле 2018 года на ярмарке во время погрузки. Владельцем украшений является одна из российских ювелирных компаний.
Предполагаемым похитителем ювелирных изделий полиция считает гражданина Колумбии Валеро Валеро Эдгара Алехандро, который принимал участие в упаковке багажа.
В 2019 году колумбиец был объявлен в розыск, а спустя несколько месяцев его задержали в Аргентине. В марте 2021 года вора экстрадировали в Россию.
На допросе колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесу в одном из районов Казани, однако точное место «клада» не сообщил. В ходе поисков полицейские обнаружили четыре мешка с драгоценностями.