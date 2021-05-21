ЕСПЧ рассмотрит жалобу ФБК на признание организации экстремистской в приоритетном порядке
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) придал приоритетный статус жалобе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) на признание организации экстремистской
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) придал приоритетный статус жалобе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) на признание организации экстремистской.
Директор фонда Иван Жданов сообщил, что в рамках рассмотрения дела Страсбургский суд обязал российские власти в срочном порядке ответить на ряд вопросов по данному делу. Политик отметил, что все юридические процедуры по делу, которые обычно занимают более года, ФБК прошел за месяц.
Соратники Алексея Навального рассчитывают на то, что ЕСПЧ вынесет решение по делу о признании ФБК экстремистской организацией раньше, чем российский суд. Ранее Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение ходатайства столичного прокурора Дениса Попова о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Иван Жданов судебное заседание было отложено именно из-за рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека.
«Европейский суд по правам человека тоже понял, что это дело является одним из ключевых событий современной российской истории», - заявил директор ФБК.
Отметим, что признание ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями санкционирует уголовное преследование всех сторонников оппозиционера.