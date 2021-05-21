Власти Крыма пригрозили США непризнанием их суверенитета над Аляской
Власти Крыма пригрозили США непризнанием их суверенитета над Аляской из-за принятого американскими конгрессменами законопроекта о непризнании присоединения полуострова к России
Власти Крыма пригрозили США непризнанием их суверенитета над Аляской из-за принятого американскими конгрессменами законопроекта о непризнании присоединения полуострова к России.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил РИА Новости, что жителям республики «безразличен» законопроект Конгресса США, так как на полуострове и в России в целом «ничего от этого не поменяется».
Депутат отметил, что Крым «с таким же успехом» может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской и распространить его по миру.
Ефим Фикс одновременно с этим «успокоил» американцев тем, что крымские власти не будут ставить под сомнение суверенитет США над Аляской, так как уважительно относятся к внутренней политике других стран.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал «Закон о непризнании аннексии Крыма», который запрещает американским министерствам и агентствам предпринимать какие-либо действии, которые могут подразумевать признание законности процедуры присоединения полуострова к России. Напомним, что США, Европа и Украина считают Крым оккупированной территорией.