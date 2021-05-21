Глава Роспотребнадзора сообщила о десяти случаях заражения «индийским» штаммом коронавируса в России
В эфире государственного телеканала «Россия 1» главный санитарный врач сообщила, что в стране на сегодняшний день выявили более 550 случаев «британского» штамма COVID-19, 33 случая – «южноафриканского» штамма и более десяти – «индийского»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила информацию о выявлении в России нескольких случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса.
В эфире государственного телеканала «Россия 1» главный санитарный врач сообщила, что в стране на сегодняшний день выявили более 550 случаев «британского» штамма COVID-19, 33 случая – «южноафриканского» штамма и более десяти – «индийского».
Что касается «индийского» штамма коронавируса, то он имеет как минимум три варианта. Причем один из них имеет очень значимые мутации и является очень опасным. Однако в России такой вид «индийского» штамма не был выявлен.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эта мутация была признана глобальной угрозой.