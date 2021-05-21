Вирусолог связал низкие темпы вакцинации в России с пропагандой антипрививочников
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации «оставляют желать лучшего» в том числе из-за людей, которые выступают против прививок
Роспотребнадзор связал низкие темпы вакцинации населения от коронавируса COVID-19 с деятельностью антипрививочников.
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации «оставляют желать лучшего» в том числе из-за людей, которые выступают против прививок.
«С одной стороны, разнообразие вакцин, с другой - темпы вакцинации оставляют желать лучшего», - заявил вирусолог. Такой парадокс он объяснил влиянием антипрививочного движения, «которое существовало во все времена».
Позже в Роспотребнадзоре заявили РБК, что слова академика Горелова об антипрививочниках является его личным мнением, а не официальной позицией всего ведомства.
Сейчас число россиян, поставивших оба компонента вакцины от коронавируса, оценивается в 10 млн человек. Первую дозу препарата получили около 13 млн человек. По словам специалистов, при таких темпах вакцинации на формирование коллективного иммунитета уйдет не менее двух лет.