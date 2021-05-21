Меню
Политика
Белорусские товары. Не дешево
21 мая 2021, 06:55

МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники

Замглавы министерства Михаил Богданов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые иностранные государства «игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов»

МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники
Фото: fishki.net

Министерство иностранных дел РФ предложило включать в список недружественных страны, в которых сносят памятники, связанные с Великой Отечественной войной.

Замглавы министерства Михаил Богданов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые иностранные государства «игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов». В качестве примера чиновник привел Польшу и Украину, где памятники советским воинам-освободителям сносят в рамках «декоммунизации».

В Польше, например, уже демонтировано 449 советских мемориалов из 561, отметил Михаил Богданов.

В этой связи уничтожение советского военно-мемориального наследия и исторической памяти должно стать критерием для формирования списка недружественных России стран.

Напомним, что в прошлом году разразился международный скандал из-за сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В этом году Чехия была внесена российскими властями в список недружественных стран. Однако это произошло после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

Материалы по теме
Россия внесет США в список «недружественых стран»
Московские власти готовятся к сносу исторических зданий на Хохловке ради строительства бизнес-центра
«Архнадзор» сообщил о планах властей Москвы и «РЖД» снести исторический пост станции «Кутузово»
Сейчас на главной
Правительство утвердило программу кешбэка на путевки в детские лагеря
отдых в россии
Правительство утвердило программу кешбэка на путевки в детские лагеря
Согласно постановлению Михаила Мишустина, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки можно с 25 мая по 15 сентября. Деньги будут автоматически зачисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней
Власти Египта возьмут на себя оплату лечения туристов в случае их заражения коронавирусом
туризм
Власти Египта возьмут на себя оплату лечения туристов в случае их заражения коронавирусом
Согласно новому своду правил по восстановлению туристической отрасли Египта, все путешественники по приезду должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Деньги Кремля, помощь Бутиной и донос на «Медузу»
Персона
Деньги Кремля, помощь Бутиной и донос на «Медузу»
Утром 20 мая стало известно о том, что донос на издание «Медуза», которую российские власти признали иностранным агентом, написал Александр Ионов. «МБХ медиа» изучило его биографию и рассказывает, как он проделал путь от уличного активиста до вице-президента Международного комитета защиты прав человека
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
карантин
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
Министерство иностранных дел РФ изменило правила пересечения государственной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
Диего Марадона
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
По версии генпрокуратуры города Сан-Исидро, бригада медиков, которая работала с Диего Марадоной, действовала «неадекватно» и оставила состояние здоровья пациента «на волю случая»
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
ПДД
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
Министерство юстиции предложило автоматически списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения правил дорожного движения дорожными камерами
Общество
Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
туризм
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
Российские туристические компании подготовили петицию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьер Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с требованием открыть популярные туристические направления
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
вакцина от коронавируса
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
В Москве в последний месяц значительно снизились темпы вакцинации. При таких темпах прививочной кампании на формирование коллективного иммунитета понадобятся годы
Властям - экономия, заключенным – социализация
ФСИН
Властям - экономия, заключенным – социализация
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
деньги
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
Зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что обновленная «сторублевка» будет отличаться от старого образца новым оттенком, крупными контрастными цифрами и рельефными метками
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
иван павлов
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
В поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования, выступили пять международных адвокатских ассоциаций
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
визы
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
На странице посольства в Facebook сообщается, что с июня российские туристы начнут получать шенгенские визы, однако поехать в Германии они смогут только после отмены антикоронавирусных ограничений
Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 годам за взятку в 40 млн ₽
арест чиновников
Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 годам за взятку в 40 млн ₽
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора северной столицы Марата Оганесяна к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о взятке. Суд также назначил чиновнику штраф
Суд закрыл дело против чиновницы из-за непредоставления онкобольному лекарств
здравоохранение
Суд закрыл дело против чиновницы из-за непредоставления онкобольному лекарств
В Великом Новгороде суд закрыл дело, которое было возбуждено в отношении глава Минздрава региона. Чиновница проигнорировала депутатский запрос о предоставлении лекарств местному жителю
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
туризм
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
госзакупки
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
Одним из подрядчиков Эрмитада является компания «Хэпри», которая занимается упаковкой и перевозкой музейных экспонатов. Эту фирму основал друг Михаила Пиотровского Леонид Гаскельберг
Общество
Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19