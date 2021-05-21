МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники
Замглавы министерства Михаил Богданов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые иностранные государства «игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов»
Министерство иностранных дел РФ предложило включать в список недружественных страны, в которых сносят памятники, связанные с Великой Отечественной войной.
Замглавы министерства Михаил Богданов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые иностранные государства «игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов». В качестве примера чиновник привел Польшу и Украину, где памятники советским воинам-освободителям сносят в рамках «декоммунизации».
В Польше, например, уже демонтировано 449 советских мемориалов из 561, отметил Михаил Богданов.
В этой связи уничтожение советского военно-мемориального наследия и исторической памяти должно стать критерием для формирования списка недружественных России стран.
Напомним, что в прошлом году разразился международный скандал из-за сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В этом году Чехия была внесена российскими властями в список недружественных стран. Однако это произошло после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.