Российские власти разрешили въезд в страну иностранцам с билетами на матчи Евро-2020
Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает въезд в Россию иностранным гражданам, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу или имеют на руках билеты на матчи
Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает въезд в Россию иностранным гражданам, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу или имеют на руках билеты на матчи.
В оргкомитете Евро-2020 (турнир был перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса) в Санкт-Петербурге сообщили «Интерфаксу», что кабмин пошел навстречу организаторам и разрешил въезд в Россию футбольным болельщикам.
При этом гендиректор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что разрешение на въезд не отменяет антиковидных правил. Все участники и гости турнира должны предоставить при въезде отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус.
Также сообщается, что участники Евро-2020 смогут оформить российские визы в упрощенном порядке, а владельцы билетов на матчи смогут въехать в Россию по «паспорту болельщика».
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и четвертьфинал.