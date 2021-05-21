Американские ученые выявили два потенциально опасных вида коронавируса
Группа ученых, под руководством Анастасии Власовой из государственного университета Огайо, сообщила, что сейчас науке известны семь видов коронавирусной инфекции. Новый вид, о котором идет речь, мог быть причиной вспышки пневмонии в Малайзии в 2017-2018 годах среди детей
Американские ученые заявили о возможном существовании ранее неизвестного науке вида коронавируса, который несколько лет назад мог вызвать вспышку пневмонии.
Группа ученых, под руководством Анастасии Власовой из государственного университета Огайо, сообщила, что сейчас науке известны семь видов коронавирусной инфекции. Новый вид, о котором идет речь, мог быть причиной вспышки пневмонии в Малайзии в 2017-2018 годах среди детей. Американские специалисты полагают, что дети могли заразиться от собак, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Science.
Одновременно с этим ученые говорят, что пока у них нет 100-процентных доказательств того, что изучаемый им вид коронавируса действительно имеет отношение к вспышкам пневмонии.
Между тем, специалисты из Университета Флориды проводят аналогичные исследования, но изучают причины вспышки пневмонии на Гаити в 2014-2015 гг. Ученые предполагают, что коронавирус люди могли подхватить от свиней.
Поскольку оба вида коронавируса способны мутировать, то при возникновении малейшей угрозы для распространения инфекции необходимо вакцинировать наиболее уязвимые категории граждан, считают американские ученые.