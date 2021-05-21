21 мая 2021, 02:08
Правительство утвердило программу кешбэка на путевки в детские лагеря
Согласно постановлению Михаила Мишустина, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки можно с 25 мая по 15 сентября. Деньги будут автоматически зачисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней
Фото: news.liga.net
Российское правительство утвердило программу кешбэка, который родители смогут оформить за покупку путевок в детские лагеря.
Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) можно с 25 мая по 15 сентября. Деньги будут автоматически зачисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
На реализацию программы, инициированной президентом Владимиром Путиным, из федерального бюджета выделят 5 млрд рублей. В правительстве отметили, что кешбэк на детский отдых смогут оформить 350 тысяч семей.
В кабмине также сообщили, что сейчас идет работа над механизмом возврата средств гражданам, которые купили путевки в детский лагерь до старта программы кешбэка.