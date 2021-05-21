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Общество
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21 мая 2021, 01:39

Известного трансплантолога Михаила Каабака снова уволили из Национального центра здоровья детей

Известный российский трансплантолог Михаил Каабак уволен из Национального центра здоровья детей. В этом учреждении врач делал операции по пересадке почек детям с малым весом по уникальной методике

Известного трансплантолога Михаила Каабака снова уволили из Национального центра здоровья детей
Фото: vademec.ru

Известный российский трансплантолог Михаил Каабак уволен из Национального центра здоровья детей (НЦЗД). В этом учреждении врач делал операции по пересадке почек детям с малым весом по уникальной методике.

Михаила Каабака уволили на фоне нового обострения конфликта между врачом и руководством НЦЗД. Сам трансплантолог сообщил «Открытым медиа», что работы его лишили «за неоднократное нарушение трудовой дисциплины».

Нарушением трудовой дисциплины начальство сочло введение детям препаратов, которые передавали благотворительные фонды и которые не прошли через аптеку центра. «Также мне вменили то, что я отказался брать для ребенка почечный трансплантат (для него нашлась трупная почка) без решения комиссии центра, которое по документу руководства центра является обязательным», - сообщил врач.

Михаил Каабак также сообщил, что сам подал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководство его отклонило, а позже уволило медика «за нарушение трудовой дисциплины».

Конфликт между руководством НЦЗД и командой Михаила Каабака продолжается с 2019 года. Три года назад трансплантолога уже увольняли за использование препарата алемтузумаб, который не был одобрен Минздравом. Каабак является единственным в России специалистом, который занимается пересадкой почек новорожденным детям. После его увольнения все операции по трансплантации были отменены, а через некоторое время одна из маленьких пациенток скончалась. Ситуация в НЦПЗ вызвала широкий общественный резонанс, после чего Каабака и его команду восстановили в должностях.

Новое обострение конфликта произошло в апреле 2021 года, когда директор НЦЗД Андрей Фисенко выпустил распоряжение о запрете получения лекарственных препаратов от третьих лиц, не являющихся сотрудниками аптеки. Из-за этого пациенты не смогли получать незарегистрированные в России или дорогостоящие препараты, которые закупают благотворительные фонды.

Михаил Каабак сообщил, что на апрель и май были назначены пересадки органов пациентам от родственников, но из-за введенного запрета провести их не удалось.

Родители пациентов, которые нуждаются в пересадке, подали жалобу в Минздрав, прокуратуру и в администрацию президента. Люди обращались и в Минздрав, но в ведомстве заявили, что их доводы «не нашли своего подтверждения».

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