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21 мая 2021, 01:03

Журналистке «Дождя» пригрозили убийством из-за сюжетов о Кавказе

Редакция телеканала «Дождь» обратилась в Следственный комитет из-за угроз, которые получила журналистка Анна Фимина. Неизвестные угрожали «пришить» корреспондентку, если она будет заниматься «кавказской» темой

Журналистке «Дождя» пригрозили убийством из-за сюжетов о Кавказе
Фото: РИА Новости

Редакция телеканала «Дождь» обратилась в Следственный комитет из-за угроз, которые получила журналистка Анна Фимина. Неизвестные угрожали «пришить» корреспондентку, если она будет заниматься «кавказской» темой.

Анна Фимина принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям в республиках Северного Кавказа. В одном из сюжетов говорилось о многоженстве, а второй сюжет посвящен отношениям отцов и дочерей.

14 мая журналистка «Дождя» опубликовала пост в соцсети «ВКонтакте», в котором сообщила, что телеканал ищет девушек, готовых дать интервью и рассказать свою историю. В тот же день Фимина получила анонимное сообщение в WhatsApp с угрозой. Неизвестный написал, что если она не прекратит «ковыряться в Кавказе», то ее «пришьют». «Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем», - также говорилось в этом сообщении.

«Дождь» потребовал от СКР возбудить по данному факту уголовное дело о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием.

Упомянутая в сообщении с угрозами правозащитница Наталья Эстемирова работала в представительстве правозащитного центра «Мемориал» (входит в реестр иноагентов) в Грозном. В июле 2009 года правозащитницу нашли мертвой на территории соседней с Чечней Ингушетии.

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